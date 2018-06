Videoen med blinde Rita gikk viralt: – Veldig så det tok av JÅLEKLÆR: Rita Vindholmen viser hvordan hun finner rette klær når hun er på reise. (Foto: Skjermdump fra Blindeforbundets video) annonse Hun kan ikke se, men bruker mobilen til å finne antrekk. Rita Vindholmen fra Arendal har blitt Blindeforbundets poster-girl. 20.06.2018 kl 14:47 (Oppdatert 15:27)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

– Er du sterk nok, og kamplysten nok, så får du det til, sier Rita Vindholmen til Agderposten.

I en svært godt sett video på Blindeforbundets sider viser arendalitten hvordan hun finner frem til «jåleklærne» hun ikke kan se.

Jo, det gjør hun med mobilen. Knips! Deretter sender hun kleskombinasjonen videre til vurdering.

Gikk viralt

– Veldig så det tok av! Han (Blindeforbundets medierådgiver) sa at 200.000 har sett den. Det er jo fantastisk, sier Rita.

18. august 1997 skjedde det som skulle forandre Ritas liv. Hun har fortalt om ulykken som kostet henne synet i et tidligere intervju med Agderposten.

I dag er Rita glad for å kunne skape oppmerksomhet rundt de teknologiske løsningene blinde og synshemmede kan finne i smarttelefoner.

Heller enn å måte installere utstyr til tusenvis av kroner, slik man måtte «i de gamle Nokia-enes tid», holder det i dag å laste ned en app eller to.

Fikk opplæring

Rita Vindholmen fra Arendal har fått opplæring av smarttelefon-bruk via Blindeforbundet. Og der kommer vi inn på en kampsak:

– Mangelen på lærere. Per nå er ikke smarttelefon definert som et hjelpemiddel, og Hjelpemiddelsentralen har derfor ikke ansvar for oss. Blindeforbundet har begrenset kapasitet til slik opplæring, og om «alle» henvender seg, vil de måtte prioritere det helt grunnleggende, sier arendalitten.

– Får få lært meg dette, har jeg måtte ringt og reist. Men så lar det meg være selvstendig i en helt annen grad enn tidligere.

– Overrasket over responsen

I en e-post til Agderposten forteller medierådgiver Vegard Valestrand i Blindeforbundet at bakgrunnen for filmen «var å forsøke å opplyse mannen i gata om hvordan blinde og svaksynte bruker teknologi, og hvorfor den er viktig».

Til nå har filmen med Rita hatt 200.000 visninger på Facebook og Instagram, og flere tusen reaksjoner har tikket inn, i form av likes, kommentarer og delinger, opplyser Valestrand.

– Vi hadde ikke ventet såpass respons, legger han til.

tarald.reinholt.aas@agderposten.no