Veterinær med flere tips til bedre nyttårsfeiring for kjæledyrene Tips: Mange hunder er livredde for fyrverkeri. Her er tipsene fra veterinærene. (Foto: NTB scanpix) annonse For kjæledyr kan lyder og lys fra fyrverkeri på nyttårsaften oppleves svært skremmende. Godt forarbeid kan gjøre feiringen bedre for både to- og firbeinte. 31.12.2017 kl 10:45

NTB

– Vi ser tilfeller hvor hunder og katter forsøker å spise seg gjennom dører, karmer, sofaer og gulv, og som ødelegger seg til blods. Dyr i panikk kan skade seg vesentlig, sier president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng til TV 2.

Ikke alle dyr reagerer på lydene av fyrverkeri som sendes opp, mens det er enkelte som kan bli skremt av både lyd og lys når årets siste dag feires. For å gjøre dagen litt bedre, har Moseng flere råd til eiere. Et godt utgangspunkt er å oppføre seg så normalt som mulig, med en tur tidligere på dagen og mat som vanlig. Også når det smeller som verst, er det viktig å oppføre seg som vanlig.

– Hvis vi gjør som vi gjør med barna, og trøster veldig mye, så tenker hunden at sjefen er redd og at situasjonen er farlig. Det er nok den største feilen som de aller fleste gjør, sier Moseng.

Det finnes flere forebyggende programmer som hjelper dyra å vende seg til skumle lyder, i tillegg til at det finnes medisiner som kan brukes for å roe ned kjæledyrene. Da er det viktig å ha konsultert veterinær først. Uansett hvordan man løser situasjonen, så er det viktig å ikke la kjæledyr være alene når klokka går mot midnatt.

I Oslo kan redde hunder feire nyttårsaften i et parkeringshus garantert fritt for fyrverkerismell, skriver Aftenposten. Der kan eierne kjøre inn i parkeringshuset med hundene, hvor frivillige hjelpere skal passe på at dyrene har det bra.