Verkstedleder tiltalt etter dødsulykke i 2015

VELTET: 18-åringen skulle bare løfte et hjul med gaffeltruck, men endte med å få trucken over seg. (Foto: )

En 18-årig mann døde i truckvelten på Storemyr i Lillesand for to år siden. Arbeidsgiverens verkstedleder er nå tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven, skriver Fædrelandsvennen.

22.01.2017 kl 20:35

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Arbeidsulykken skjedde på Storemyr i Lillesand i februar 2015. 18-åringen, som var i arbeidspraksis for Heldal entreprenør, skulle transportere et anleggshjul. Trucken han satt i veltet, og føreren kom i klem. Han døde av skadene.

– Ambulansemannskapene startet umiddelbart forsøk på gjenopplivning, uten å lykkes. Trolig døde han tilnærmet momentant, sa Lillesand-lensmann Kjetil Nygård til Agderposten i 2015.

Tiltalt

Nå er arbeidsgiverens verkstedleder tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven, skriver Fædrelandsvennen.

LES OGSÅ: Avhøres som mistenkte etter dødsulykke

Ifølge avisen, mener påtalemyndigheten at verkstedlederen forbrøt seg ved å ikke gripe inn da 18-åringen forsøkte å løfte anleggshjulet. Tiltalen viser til at han i rollen som verkstedleder skulle ivareta sikkerheten. Påtalemyndigheten mener mannen gjorde noe straffbart da han lot 18-åringen, som ikke hadde truckførerbevis, kjøre trucken.

Uenig i tiltalen

Verkstedlederen ønsker ikke uttale seg til Fædrelandsvennen, men henviser til sin forsvarer, advokat Gunnar Nag.

– Min klient er uenig i tiltalen. Utover det har jeg ingen kommentarer til saken, uttaler Nag.

Det var to vitner til ulykken, den nevnte verkstedlederen og en kontoransatt hos Bil & Trailer.

– Hendelsen var tung og sjokkartet særlig for dem som var øyenvitner til ulykken, sa lensmannen i forfjor.

– En dyp tragedie

Fædrelandsvennen har også snakket med advokat Monica Haugedal, som er bistandsadvokat for 18-åringens foreldre. Hun har varslet at det vil bli lagt ned krav om erstatning til 18-åringens pårørende.

– Hele saken er en dyp tragedie for dem, og de er glad for at det nærmer seg en avslutning, sier Haugedal til avisen.

Brudd på arbeidsmiljøloven kan straffes med bøter eller fengsel.