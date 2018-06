Venter 40 sankthansbål i kveld: - Skummel vind LOV: Det blir lov å tenne sankthansbål på lørdag, men folk må selv vurdere sikkerheten og stå til ansvar for den. (Foto: Oddvar Paulsen) Brannvesenets retningslinjer Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold

Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten

Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet

Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon

Det er ikke lov å brenne bål på svaberg. I Raet landskapsvernområde er det lov å brenne bål på etablerte bålplasser

Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov

Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig

Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel

Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket

Alle bål skal slukkes før det blir mørkt slik at det ikke oppfattes som brann av de som ser bålet på avstand.

Østre Agder brannvesen ønsker at du informerer 110-sentralen før du tenner større bål eller brenner bråte. Dette for at vi ikke skal få brannmeldinger på det som er ditt bål. Ring tlf 37 06 55 50 før du tenner bålet slik at vi unngår unødige utrykninger. Brannvesenet setter ikke inn ekstra folk på sankthansaften. – Folk er generelt flinke til å tenke sikkerhet, sier brannvesenet. 23.06.2018 kl 15:11

Rundt 40 personer har varslet brannvesenet om at de kommer til å tenne opp denne lørdagen.

– Nei, vi har god grunnberedskap. Vi gjør noe forebyggende arbeid, utover det så er beredskapen den samme som andre helger. Erfaringsmessig går sankthansaften bra, om vi hadde vært redd for at noe skulle gå galt, hadde vi satt inn tiltak. Folk er flinke, syns jeg, sier Petter Vinje Svendsen, leder forebyggende avdeling i Østre Agder brannvesen.

Unngår unødvendige utrykning

Han forteller at brannvesenet ikke kommer til å dra på bevandring for å sjekke bål gjennom kvelden. De setter likevel stor pris på å vite hvor det er planlagt bål.

– Hovedgrunnen er at en sankthansbål kan se ut som en husbrann på avstand. Dersom vi har en oversikt og en ansvarlig å ringe for å avkrefte, så kan vi unngå mange falske utrykninger, sier Vinje Svendsen.

Her finner du noen av sankthansbålene.

I ettermiddag er det meldt forbigående sørvestlig frisk bris på kysten av Aust-Agder, av Meteorologisk institutt. Det gir grunn til å være ekstra oppmerksom før man tenner opp.

Vanskelige værforhold

– Det er meldt en del vind, både langs kysten, men også inn i landet. Vi ber folk være ekstra oppmerksomme på glør og gnister. Skogbunnen er tørr, selv om om den er fuktig på overflaten. Den tørken vi opplevde på starten av sommeren er ikke over, selv om det har regnet de siste dagene. Om det først begynner å brenne vil vi ha en stor jobb med å slukke brannen. Den går fort i bakken, og da må vi nærmest endevende jorda for å få slukket ordentlig.

– Er det såpass skummelt at dere fraråder enkelte å tenne bål?

– Nei, der er vi ikke, selv om det nærmer seg. Vi synes at folk er flinke til å ta hensyn og dersom det blir for mye vind så må publikum vurdere dette selv. For oss er det vanskelig å detaljregulere. Generelle forbud og påbud slår alltid skeivt. Vi tenker at publikum har nødvendig erfaring, tar tilstrekkelig hensyn og generelt er gode på dette her, sier han.

I tillegg advares det mot å brenne søppel, og oppfordres til å ha tilgjengelig slokkemidler, slukke bålet godt før man forlater det, og å ha en edru ansvarlig bålperson. Resten av brannvesenets retningslinjer kan leses i faktaboksen.

