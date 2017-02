Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Vekter slått ned på byen i natt annonse Vold, trusler og skadeverk er blant hendelsene som politiet i Aust-Agder har hatt å gjøre med natt til lørdag. 04.02.2017 kl 08:25

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Grimstad klokken 01.17: Slo ned vekter En vekter ble natt til lørdag slått av gjest på utested. Operasjonsleder i Agder politidistrikt opplyser at politiet har pågrepet gjerningspersonen. Arendal klokken 03.40: Skadeverk og trusler En 40 år gammel mann anmeldes for skadeverk og trusler. 40-åringen ble satt i arresten i Arendal i natt, opplyser politiet. annonse