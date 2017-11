Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Veivesenet: – Ikke stikk av med stikkene IKKE SNØ, ENNÅ: På hovedbildet riksvei 9 ved Skomedal, en vei som siden er oppgradert. Innfelt en av stikkene veivesenet ber folk om å la i fred. (Foto: Irene Hegge Guttormsen/Statens vegvesen) Mange steder blir brøytestikker fjernet for vinteren. Statens vegvesen retter nå et stikk mot dem som gjør det. 08.11.2017 kl 19:56

– Brøytestikkene har en viktig funksjon, og vi ber alle vise hensyn og la brøytestikkene som står langs veiene få stå i fred. Det uttaler Stig Olav Ramse, HMS-rådgiver i Statens vegvesens vegavdeling Aust-Agder, i en pressemelding. At brøytestikkene kommer opp, er et sikkert høsttegn. Etter hvert skal de vise hvor veien går når snø og is legger seg på asfalt og i grøftekanter. De blir viktige både for brøytesjåførene og for bilister ellers, ved å vise hvor veien går. Samtidig er det svinn: – Vi ser at det spesielt er i områder rundt skoler at det forsvinner en del brøytestikker, sier Ramse. Han henstiller alle – barn og voksne – til å la brøytestikkene stå – Ikke stikk av med stikkene, ber han i pressemeldingen. tarald.reinholt.aas@agderposten.no

