Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Varslet om baby som var forlatt i bil, ble dyttet og rygget på av samme bil annonse En kvinne varslet politiet om en baby som hadde sittet alene i en bil i en time. Da barnets foresatte kom tilbake, ble hun dyttet til og rygget på. 11.11.2017 kl 18:50 (Oppdatert 18:53)

Vendy Berg Hegle (Varden)

Tlf: 452 58 891 Hendelsen skjedde på Kjørbekk i Skien lørdag ettermiddag. Barnet som ble forlatt alene i bilen er under ett år gammelt. – Det er to saker her, og begge er alvorlige. Å gå fra et så lite barn i én time er alvorlig, og det å reagere på den måten og kjøre på personen som prøver å roe barnet utenfor bilen er alvorlig, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt. Dyttet vekk og rygget på Klokken 15.19 ringte en kvinnepolitiet og varslet om en baby som hadde sittet alene i en parkert bil på Kjørbekk i en time. Hun skal ha blitt oppmerksom på babyen fordi den skrek. – Da barnets foresatte kom ut til bilen igjen var damen som ringte politiet der fortsatt. Hun ble dyttet vekk og deretter rygget sjåføren på henne slik at hun ble skadet, skriver Telemark-politiet på Twitter. Kvinnen skal ha fått smerter i kneet etter å ha blitt truffet et av speilene på bilen. Speilet skal ha røket i sammenstøtet. Varslet barnevernet Politiet fikk stanset bilen litt senere. De beslagla førerkortet til sjåføren, en mann i 20-årene. – Han oppfyller ikke kriteriene for en stabil sjåfør, sier Aaltvedt. Politiet har også kontaktet barnevernet som vil følge opp saken.

annonse