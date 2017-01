Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Varsler vanskelig kjøreforhold IKKE SÅÅÅ ILLE: Ok, så blir det kanskje ikke snøstorm i fjellet. Men for bilistene som har byttet til sommerdekk, kan det være lurt å være på vakt. (Foto: Arkivfoto) Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel hvor de advarer mot vanskelig kjøreforhold på fjellovergangene i fylket. 28.01.2017 kl 19:00

Jon Andreassen

Tlf: 411 73 822 Søndag ettermiddag og kveld vil kuling kombinert med snøbyger gi lokalt snøfokk og vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene. Det skal ikke være fare for trøblete kjøreforhold i kyststrøkene. Søndag vil det stort sett bli grått vær og temperaturer på to-tre grader. Med unntak av mandag vil også den kommende uken bli preget av grått vær. På langtidsvarselet på Yr.no kan man faktisk ikke se solen.