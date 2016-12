Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Varsler flyforbud over Skien fengsel under rettssak Skien fengsel: (FOTO: TORBJØRN TUNGESVIK) annonse Ingen fly over fengselet når ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik starter. 29.12.2016 kl 12:38 (Oppdatert 12:39)

Eirik Haugen (Varden)

Tlf: 35 54 32 30 Det opplyser Annie Sandersen, driftsenhetsleder i Grenland, Sør-Øst politidistrikt. Flyforbudet gjelder fra 10. januar til 13. januar, og fra 17. januar til 18. januar, skriver politiet i en pressemelding. Gjelder all trafikk - Politiet har ansvaret for sikkerheten på utsiden av fengselet. Vi skal ivareta sikkerheten til alle som bor i Grenland og har derfor valgt å etablere flyforbud i den aktuelle tidsperioden. Vi må ta høyde for alle eventualiteter, sier Annie Sandersen, driftsenhetsleder i Grenland. - Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, ambulanse-, politi-, søk- og redningsoppdrag samt flyginger som har fått særskilt tillatelse fra stedlig politimyndighet ved Sør-Øst politidistrikt, Telemark, sier Sandersen. annonse