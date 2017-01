Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Vant nasjonal pris for blomstrende gartneri VINNERNE: Johan Fredrik Bråstad Kristensen og Anita Kristensen frå Grimstad, flankert av Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge og statsråd Jon Georg Dale. (Foto: Vidar Alfarnes) annonse Blomsterprodusenten Johan Fredrik Bråstad Kristiansen fra Grimstad er tildelt den nasjonale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2016. 19.01.2017 kl 19:48

Prisen innebærer, foruten heder og ære, 250.000 kroner til Grimstad-gartneren. Dette skrev Agderposten om nominasjonen. Tildelingen skjedde i Berlin i forkant av Grüne Woche-konferansen. Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale sto for overrekkelsen sammen med Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge. Innovativ og nyskapende – Johan Fredrik Bråstad Kristiansen oppfyller kriteriene for prisen på en ekstraordinær god måte; han driver en innovativ og nyskapende virksomhet med solid økonomi, med store positive ringvirkninger og en på en særs miljømessig bærekraftig måte, begrunner Solberg i en pressemelding. I GARTNERIET: Johan Fredrik Bråstad Kristiansen. Foto: Privat Det har så langt ikke lykkes Agderposten å komme i kontakt med gartneren, som var i Berlin med fire av sine ansatte. Til NRK Sørlandet omtaler han tildelingen som «ganske fantastisk og litt uforståelig». – Klapp på skuldra Han forteller videre om hvordan han i mellom 25 og 30 år har bestrebet seg etter å plukke ut riktige planter til norske klimatiske forhold. – Det er jo egentlig et klapp på skuldra for at vi har gjort noe riktig, sier han til statskanalen. Gartneriet hans produserer blomster og småplanter for blomstergartneriet over hele landet. Virksomheten hans sysselsetter nærmere 50 årsverk, nevner Innovasjon Norge i pressemeldingen om tildelingen. – I det grønne skiftet og økt satsing på bioøkonomi trenger norsk landbruk og næringsliv satsende og innovative personar som Kristiansen, seier Inger Solberg. – Det er ikke er siste gang vi hører om spennende ideer med stort potensial i regi av Johan Fredrik Bråstad Kristiansen, uttaler hun i pressemeldingen. annonse