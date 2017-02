Vanskelige kjøreforhold over hele fylket onsdag morgen

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

VANSKELIGE KJØREFORHOLD: Det er vanskelige kjøreforhold over store deler av fylket onsdag morgen. (Foto: Jørund Flaa)

Det er vanskelige kjøreforhold over stort sett hele fylket i morgentimene onsdag. 08.02.2017 kl 07:52 (Oppdatert 07:53)

Jørund Flaa

- Det er snødekke på E18 fra Kristiansand til Arendal, og videre østover. Man må regne med at det er glatt, sier trafikkoperatør Arne Kleiv i Statens vegvesen til Agderposten onsdag morgen. Rolig natt Tirsdag var det kaotisk i trafikken på Sørlandet, med en rekke utforkjøringer, ulykker og havarier i snøværet. LES OGSÅ: Slik var det i trafikken i Aust-Agder tirsdag kveld LES OGSÅ: Og, dette skjedde i trafikken tirsdag formiddag Natt til onsdag har det fortsatt å falle snø på Agder og kjøreforholdene er svært krevende mange steder onsdag morgen. Vegtrafikksentralen opplyser at det er snø- og isdekke på så å si alle hovedveiene i Aust-Agder. - Snøværet fortsetter og man må regne med at det kan være svært glatt om man skal ut å kjøre i dag, sier Kleiv. LES OGSÅ: Trailersjåfør fikk kjøreforbud - hadde sommerdekk i vinterkaoset - Kjør forsiktig Store brøytemannskaper er allerede i sving på veiene klokken 07.00. - Det er ikke rapportert om spesielle hendelser i trafikken på Sørlandet så langt i dag. Det har vært en rimelig rolig natt og vi får håpe det fortsetter, sier trafikkoperatøren. Statens vegvesen oppfordrer de som absolutt må ut å kjøre onsdag morgen til å ta det rolig. - Vis tålmodighet og kjør etter forholdene. Det kan være svært krevende å kjøre enkelte steder, sier Kleiv. LES OGSÅ: Tre busser trenger hjelp - på Hisøy tør de ikke kjøre Vogntog skal berges Heller ikke politiet har registrert spesielle hendelser i trafikken så langt onsdag morgen. - Det er et vogntog på Kjerlingland i Lillesand som fremdeles venter på berging. Bilberger skal være på plass der i halv ni tiden, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til Agderposten ondag morgen. Vogntoget kjørte seg fast ved avkjøringen til E18 på Kjerlingland sent tirsdag kveld. Også i Vest-Agder, ved Mjåvann industriområde, har et vogntog problemer onsdag morgen. Dette skaper noen trafikale utfordringer på stedet, ifølge politiet.