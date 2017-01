Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Valle ansatte ny rådmann, men seks ville lyse ut stillingen på nytt NY RÅDMANN: Aud Sunniva Fuhr blir ny rådmann i Valle. (Foto: Privat/Lillesands-Posten) Kristiansands-kvinnen Aud Sunniva Fuhr (48) blir ny rådmann i Setesdal-bygda Valle, melder NRK Sørlandet. 25.01.2017 kl 21:55

Tom Bucher Hansen

Dette ble klart onsdag kveld da kommunestyret ansatte henne. Mens ni representanter stemte på å innsette Fuhr som ny rådmann i Valle, ønsket seks av representantene å lyse ut stillingen på nytt. Aud Sunniva Fuhr, som kommer fra Kristiansand, kommer fra jobben som kommunalsjef i sektor for tekniske tjenester i Lillesand.