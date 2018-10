Valgte tunnelkrasj fremfor front mot front Tre personer ble kjørt til sjekk hos lege av ambulanse etter krasjen inn i en tunnelvegg i Gjerstad tirsdag ettermiddag. 23.10.2018 kl 15:06 (Oppdatert 16:47)

Politiet meldte om ulykken kl. kl. 14.57:

- Bil kjørt i tunnel vegg ved Gjerstad kirke. Tre personer skal være ute av bilen. Politi og ambulanse på vei, opplyser Agder-politiets operasjonssentral på Twitter.

Ambulansen tar med seg de tre tre for sjekk på legekontoret, oppdaterer politiet.

Etter å ha snakket med de involverte, mistenker politiet at det trolig har vært en punktering og at bilføreren har svingt til siden for å ikke treffe motgående trafikk. Det blir dermed ingen politisak.