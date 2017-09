Følg valg-thrilleren hos oss - her får du resultater, kommentarer og analyser fra kl. 21.00

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

FØLG OPPTELLINGEN: A viser resultatet til angitt tidspunkt og antall prosent av stemmene som er talt opp, samt mandat- og blokkfordeling og endring i forhold til 2013 for partiene (nederst). B viser resultatet for angitt kommune, klikk i den hvite sirkelen (t.h.) for å se fremgang/tilbakegang (nederst). C viser mandatfordelingen til angitt tidspunkt og antall opptalte stemmer (øverst). I denne testvisningen har Ap og V fått et ekstra mandat (+1). D viser stillingen i kampen om det siste (utsatte) mandatet, og hvor mange stemmer utfordreren mangler. Klikker du i den hvite sirkelen øverst t.h. ser du en oversikt over partiene og representantene som er inne. (Foto: NTB/Thinglink.com)

Du kan følge opptellingen av stemmene fra minutt til minutt på agderposten.no. 11.09.2017 kl 20:28 (Oppdatert 20:32)

Etter at valglokalene stenger mandag kveld kl. 21.00, får du live-oppdatert informasjon om alle de spennenede duellene ved stortingsvalget ved å klikke her. Her kan du lese kommentarer, analyser og artikler om årets stortingsvalg Dette ser du: Hvem skal representere Aust-Agder på Stortinget? Se hvem som til enhver tid er inne eller ute og følg kampen om sistemandatet fra minutt til minutt. Selvsagt kan du også se endringen i partioppslutningen i forhold til stortingsvalget i 2013.

Resultatene i din kommune. Oppslutningen om partiene og endringen i forhold til stortingsvalget i 2013.

Resultatene i din kommune. Oppslutningen om partiene og endringen i forhold til stortingsvalget i 2013.

Erna eller Jonas: Hvor mange mandater får partiene, hvilke representanter ligger an til å bli valgt og hvilken blokk er størst Resultattjenesten leveres av Norsk Telegrambyrå (NTB), og baserer seg på opptellingen som kontinuerlig oppdateres av Valgdirektoratet, dit alle resultater meldes inn fortløpende fra alle landets kommuner. På de fleste visningene vil du kunne få ekstra informasjon ved å klikke i de hvite sirklene øverst (på mobil scroll eller sveip). I tillegg til vår resultatservice på http://www.agderposten.no/valgresultater, vil også nyhetsartikler fra valgopptellingen bli supplert med oppdatert relevant informasjon. Det er usikkert når det endelige valgresultatet er klart, ettersom alle kommuner av sikkerhetsgrunner i år er pålagt en manuell kontrolltelling etter at den automatiske tellingen er gjennomført.