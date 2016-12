Uværet traff Aust-Agder: Tre sperrer vei, gjerder veltet KRAFTIG VIND: På fylkesvei i Grimstad veltet det gjerder ut i veien. Her er politiet på stedet. (Foto: Stein Larsen) GJERDE VELTET: Fra fylkesveien ved Tjønnevollmyra i Grimstad. (Foto: Stein Larsen) annonse Kvelden andre juledag har vinden fra Urd ført til flere hendelser i fylket. 26.12.2016 kl 21:15 (Oppdatert 21:50)

Tarald Reinholt Aas

Klokken 20.45, Arendal: Poltiet fikk melding om en strømførende ledning som hang lavt over veien ved Øyestad kirke. Politiet undersøker forholdet.

Klokken 20.35, Grimstad: På fylkesvei 56 ved Tjønnevollmyra hadde det veltet gjerder ut i veien. Politiet dro til stedet, vegtrafikksentralen (VTS) er varslet. Se bilder øverst i saken.

Klokken 20.13, Bygland: Et tre falt over RV9 rundt 1 km sør for Fånefjelltunnelen. Treet sperrer det ene kjørefeltet, VTS er varslet.

Uværet Urd, som andre steder i landet har nådd orkan styrke, fører også til at flere veier er stengt 2. juledag.

I 21-tiden meldes det at uværet nok vil avta noe vest i landet, for så å øke i blant annet Aust-Agder ut over kvelden og natta.