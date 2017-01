Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Uværet: Superspeed kansellert superspeed: Color Lines Superspeed (FOTO: ANDERS MARTINSEN) Superspeed ble kansellert mellom Kristiansand og Hirtshals torsdag morgen på grunn av uværet. Kveldens avgang går som normalt. 12.01.2017 kl 18:01 (Oppdatert 18:03)

Ingmar Brokka Rike

Superspeed skulle ha gått fra Kristiansand klokka 08.00, og vært i Hirtshals klokken 11.15. Ifølge Fædrelandsvennen ble denne seilingen er kansellert, melder Color Line. Mye vind og høye bølger i Skagerrak førte til at skipet ble liggende i Larvik i går. – Skipet som skulle ha gått fra Kristiansand torsdag morgen klokka 08 ligger nå i Larvik. Det kom seg ikke derfra i går, forteller Nina Moland Andersen, salgs- og markedssjef i Color Line til Fædrelandsvennen. Avisen opplyser at 266 passasjerer ble rammet av kanselleringen. – Avgangen fra Hirtshals i kveld klokka 21.45 går som normalt, og da regner vi også med at 08-avgangen i morgen tidlig går som planlagt, forteller Andersen.