Utvist mann siktet for knivstikking : En kvinne er knivstukket under en bru i Kristiansand onsdag kveld. (Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix) annonse Politiet fikk melding om en voldshendelse under bybrua i Kristiansand sentrum ca klokken 22.10 onsdag kveld. En mann i 30-årene er siktet i saken. 05.01.2017 kl 09:43 (Oppdatert 11:37)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 37 00 37 83

- Politiet var raskt på stedet og konstaterte at en kvinne var utsatt for alvorlig vold. To personer som befant seg på stedet ble pågrepet. Den ene personen som ble pågrepet er nå sjekket ut av saken. Politiet er sikre på at det kun er en gjerningsperson, sier påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar.

Kvinnen ble tatt under behandling og har fått alvorlige skader. Hun er nå stabil og utenfor livsfare.

- Politiet ønsker ikke nå å gi mer detaljerte opplysninger om voldshandlingen. Men vi kan bekrefte at det er relasjon mellom fornærmede kvinne og pågrepne gjerningsperson. Begge er rumenske statsborgere, sier Kaddeberg Skaar.

Utvist fra landet i 2015

Siktede ble utvist fra Norge i 2015 med to års innreiseforbud.

- Dette innreiseforbudet har han brutt, sier Kaddeberg Skaar.

Det har vært vitner til handlingen under bybrua. Disse er avhørt av politiet.

- Siktede skal avhøres i løpet av dagen. Fornærmede skal avhøres når hun er i stand til det. Siktede blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. Han vil bli begjært varetektsfengslet i fire uker, sier Kaddeberg Skaar.

Beslagt gjenstander

Politiet har gjort beslag av gjenstander som kan knyttes til voldshandlingen.

Både siktede og fornærmede er i begynnelsen av 30-årene.

- Siktede er ikke avhørt og det er derfor for tidlig for politiet å si noe om motivet for handlingen, sier Kaddeberg Skaar.