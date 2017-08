Utforkjøring, løse hester og ID-juks: Dette skjedde i natt annonse Bilisten i Froland hadde dessuten ikke førerkort. Les om dette og mer i nattens politilogg. 19.08.2017 kl 08:00 (Oppdatert 08:02)

Trafikkuhellet i Froland ble loggført klokken 6.22. En bil hadde havnet utfor veien – bilfører anmeldes for kjøring uten førerkort og i påvirket tilstand, opplyser Agder-politiet via Twitter.

Under følger nattens øvrige hendelser

Hester på vift

Klokken 6.45, Åmli. Politiet fikk melding om løse hester i Åmli sentrum.

Klokken 5.42, Arendal: Det kom melding om krangling/håndgemeng på et nachspiel. Politiet var på stedet, og avventer en eventuell anmeldelse.

I fyllearrest

Klokken 2.19, Arendal: En beruset mann ble kjørt fra Arendal sentrum til arresten.

Klokken 1.45, Grimstad: Politiet fikk melding om en bil som kjørte vinglete. Bilen ble siden stanset, men uten av lovens lange arm fant noe galt.

Klokken 1.43, Tvedestrand: En mann ble bortvist og anmeldt for forstyrrelse av ro og orden og forulemping av offentlig tjenestemann, melder operasjonsleder på Twitter.

Falsk leg

Klokken 1.35, Grimstad: En kvinne ble tatt for å bruke en annens ID for å komme inn på et utested. Hun slapp med en muntlig advarsel.

Klokken 0.40, Grimstad: En mann ble bortvist fra sentrum for resten av natten etter å forstyrret ro og orden ved et utested.

Skulle skru ned

Klokken 23.54, Froland: Politiet fikk melding om støy fra fest som forstyrrer natteroen. Politiet kom i kontakt med festarrangøren, som lovet å dempe musikken.

