Utenlandsk borger tatt for tyveri ARENDAL: Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. (Foto: Ingmar Brokka Rike) Politiets operasjonsleder melder at en utenlandsk borger er pågrepet for tyveri i Arendal sentrum mandag ettermiddag. 20.11.2017 kl 19:14 (Oppdatert 20:14)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om tyveriet klokken 15.32. Operasjonsleder opplyser at en utenlandsk borger ble pågrepet. Varene som ble stjålet har en verdi på rundt 2000 kroner. Personen som ble pågrepet er satt i arrest og det er opprettet sak.

