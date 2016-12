Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Urd har nådd orkan styrke – men ikke i Aust-Agder VINDFULLT: Slik så det ut på yr.no i 19-tiden. Merk hvordan Aust-Agder-kysten slipper unna den verste vinden. (Foto: Skjermdump) annonse Ekstremværet Urd har nådd orkan styrke, melder Meteorologisk institutt. Over 10.000 husstander er uten strøm i flere fylker. 26.12.2016 kl 20:04

Tlf: 37 00 37 51 Ekstremværet Urd blåste til orkan styrke flere steder i landet mandag kveld, melder Meteorologisk institutt. To steder hadde orkan (over 32,6 meter i sekundet) i middelvind, vind målt over ti minutter, klokka 18 i dag. Det var Eigerøy ved Egersund i Rogaland, og Røldalsfjellet i Hordaland, der målepunktet ligger 1370 meter over havet, ifølge NRK. Meteorologen: – Aust-Agder får korte vindkast som kan gjøre stor skade – Med 39,9 meter i sekundet er det meste som er målt i dag, med unntak av at Røldalsfjellet også hadde 42 meter i sekundet klokken 02 i natt, sier vakthavende meteorolog Aurora Stenmark ved Meteorologisk institutt til kanalen. Også Lindesnes fyr opplevde orkan styrke, men da i vindkastene. – Rundt klokken 18 var vi oppe i 36 meter i sekundet i vindkastene, og det er én meter fra å gå over skalaen, uttalte fyrvokter Rolf Dybvik til Fædrelandsvennen. Han uttaler samtidig at været til da ikke har vært så ekstremt som fryktet. BØLGE-SPOTTING: Ved Borhaug på Lista ser folk på bølgene før ekstremværet Urd. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Uværet skal være på sitt sterkeste de kommende timene, skriver NTB. LES OGSÅ: Disse veiene er stengt på grunn av uvær Innbyggerne i flere fylker er uten strøm mandag ettermiddag og kveld. I Hordaland er 8.000 husstander uten strøm, mens i Agder-fylkene har minst 3.000 husstander mistet strømmen. Også i Rogaland har Urd skapt trøbbel for strømnettet 1412 kunder i Sandens var uten strøm en stund mandag kveld, skriver Stavanger Aftenblad.(©NTB) annonse