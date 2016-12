Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Ungdommer prøvde å stikke fra politiet på cross-mc og firhjulinger

Ungdommene i 15-16-årsalderen fikk litt å svare for etter kjøringen i Arendal – også overfor foreldrene. 28.12.2016 kl 18:53 (Oppdatert 18:55)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Det var i 18-tiden at ungdommene bega seg inn på en skogsbilvei i Heftingsdalen. To av dem kjørte ATV-er, den tredje en cross-mc. Politiet ble tipset om kjøringen – og ungdommene stakk, forteller operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt. Klokken 18.30 fant politiet dem igjen ikke langt fra området. De to 15-åringene anmeldes for kjøring uten førerkort. Mens den tredje, en 16-åring, hadde papirene og registreringen i orden. 1830 Heftingdalen: 3 ungdommer funnet etter at de forsøkte å stikke av etter å ha kjørt 4-hjuling og cross-mc. — Agder politi OPS (@AgderOPS) 28. desember 2016 – Han fikk en muntlig advarsel for å ha stukket av, sier operasjonslederen. Han legger til at politiet ringte opp faren til den ene ATV-føreren, som angivelig ikke var klar over at sønnen var ute med kjøretøyet. – ATV-en skulle stått i garasjen, sa han. Men det gjorde den altså ikke, sier Klausen. annonse