Ung jente skadet i alpinulykke

Ei jente har skadet seg på Gaustablikk. Skadeomfanget er ukjent og ambulansehelikopter er rekvirert. 21.02.2017 kl 12:15 (Oppdatert 12:32)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Hendelsen skjedde på Gaustablikk i Tinn kommune tirsdag formiddag. Like etter klokken 12 er ambulansepersonlell fremme og jobber på stedet, og politipatruljen er like ved. Det er ei jente på 11-12 år som er skadet, forteller operasjonsleder på Twitter. Skadeomfanget er ukjent. Ambulansepersonell jobber nå på stedet. – Vi vet foreløpig lite om forholdene rundt ulykken, sier operasjonsleder Jan Olaf Jansen. – Det vi vet er at det er et uhell i bakken, hun har kjørt utfor, sier han. Ambulansehelikopter er rekvirert og underveis.

