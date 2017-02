Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Ung jente lettere skadd etter utforkjøring med ATV LETTERE SKADD: Personen som kjørte firehjulingen ble kjørt til legevakten etter ulykken. (Foto: Tipser) KJØRTE AV VEIEN: Ulykken skjedde på Homborsundveien i Grimstad torsdag kveld i 21.30-tiden. (Foto: Tipser) En ATV kjørte torsdag kveld av veien ved Homborsund i Grimstad. Føreren, ei 16 år gammel jente, ble lettere skadd og deretter kjørt til legevakten. 02.02.2017 kl 21:51 (Oppdatert 02.02.2017 kl 23:41)

Ingmar Brokka Rike

Operasjonsleder i Agder politidistrikt meldte om ulykken klokken 21.31 torsdag kveld. Utforkjøringen med firehjulingen skjedde i Homborsundveien. Nødetatene rykket ut til stedet. Politiet kunne deretter melde at jenta var lettere skadd og tatt med til legevakten for en sjekk.