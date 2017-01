Underkjølt regn skaper kaos: Speilblankt på Telemark-veiene

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

SÅPEGLATT: Det er et lag med is på veier i Telemark tirsdag ettermiddag. Her fra Haugenkrysset i Skien. Alle mannskaper er ute, og politiet ber innstendig om at bilister både kjører forsiktig og slutter å ringe dem. (Foto: Privat)

I store deler av landet har underkjølt regn ført til trafikkuhell med mange involverte biler tirsdag ettermiddag. 17.01.2017 kl 16:21

NTB Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 I 16-tiden tirsdag tvitrer Telemark-politiet følgende: «Politiet er kjent med at det er glatt ute i deler av Telemark, ikke ring oss om dette. Kommunen og private aktører er ute å strør/salter». GLATTE VEGER I TELEMARK! Kjør forsiktig!! Strøing pågår! — 110 Telemark (@110Telemark) 17. januar 2017 Alle mannskaper er altså ute og strør og salter de såpeglatte veiene mandag ettermiddag. Bilister er nødt til å ta det med ro. I går advarte meteorologene om fare for underkjølt regn med mildværet tirsdag. «Tirsdag forbigående lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av nedbør og overgang til mildvær i fjellet mot vest. Ellers en mulighet utpå dagen for regn som kan fryse på bakken enkelte steder, først og fremst litt inn fra kysten», heter det i varselet. E18: 14 biler i kollisjon 14 biler var involvert i et trafikkuhell ved Bringåkertunnelen i Holmestrand kommune i 15-tiden. – Jeg vil understreke at det er svært glatte veier i hele fylket, sier operasjonsleder Merete Kvaal i Vestfold-politiet til NTB. Brannvesenet i fylket kommer med samme melding: – Enten du går eller kjører, vær obs på at det som i farten ligner våt asfalt, i realiteten kan være en «skøytebane» enkelte steder. Enten du går eller kjører vær obs på at det som i farten ligner våt asfalt i realiteten kan være en «skøytebane» enkelte steder. pic.twitter.com/RJNvBIKtQk — Brannvesenet(VIB) (@brannvesenetVIB) 17. januar 2017 Glatt over hele fjøla Det er så langt ikke meldt om hendelser i Aust-Agder. Men politidistrikter i flere andre deler av landet melder om lignende forhold som dem nevnt over. – Meldt om glatte veier grunnet regn som fryser på bakken. VÆR OBS! og tilpass farten, skriver politiet i Hedmark på Twitter. Politiet i Asker og Bærum melder om ekstremt glatte veier. Kollegene i Buskerud ber folk om å la bilen stå og skriver at det er kaos flere steder i distriktet. I Follo har en bil havnet på taket, mens flere andre har snurret på de glatte veiene. På E6 ved Luktvatnet i Vefsn i Nordland har to vogntog kollidert på det glatte føret. Ifølge politiet er veien helt stengt i området og det står flere kjøretøy på hver side av ulykkesstedet. Bane NOR advarer om glatte plattformer på jernbanestasjonene.