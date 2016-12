Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Ulykke etter at bil kjørte i feil retning annonse To biler krasjet ved utkjøringen av E18 ved Gaupemyr i Lillesand lørdag kveld. 31.12.2016 kl 18:16

Jon Andreassen

Tlf: 37 00 37 56 Politiet meldte om hendelsen på Twitter litt over klokken 18, men uhellet skal ha skjedd en snau time tidligere. Ifølge politiet kjørte den ene bilen i feil kjøreretning da den traff den andre bilen. Det skal ikke være snakk om personskader. annonse