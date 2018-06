UiA ber om å få slippe nynorsk: - Ressurskrevende Vil slippe: Nynorsk kan skape hodebry for enkelte, og nå ber Universitetet i Agder departementet om å se på regelverket. (Foto: NTB scanpix) annonse Universitetet i Agder (UiA) bruker stadig mer ressurser på å skrive på engelsk. Derfor ber de Kunnskapsdepartementet revurdere kravet om 25 prosent nynorsk. 13.06.2018 kl 15:42

NTB

Ifølge Forskerforum skriver UiA i et brev til departementet at det statlige kravet om at 25 prosent av tekster på trykk og på nett skal være på nynorsk bør vurderes.

"Internasjonaliseringen har medført stor andel engelsk i både skriftlig og muntlig kommunikasjon ved universitetene. UiA har en økende andel internasjonale ansatte og studenter. Det brukes mye ressurser på å utarbeide informasjon også på engelsk. I dette perspektivet bør en se på om kravet om 25 prosent som et minimum av hver målform er like tilpasset denne sektoren", heter det i brevet.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen forsikrer at de ikke ønsker å bli kvitt nynorskkravet.

– Det har vi ikke diskutert. Vi påpeker hva som kan forenkle arbeidet vårt. Vi må kommunisere på norsk og engelsk, og med nynorsk i tillegg må vi kommunisere i tre versjoner. Det går på bruk av ressurser, sier Smith-Tønnessen til Forskerforum.

Språkrådet er ikke særlig imponert.

– Det er ikke mer kostnadskrevende å skrive på den ene eller andre målformen. Det som er dyrt er hvis en først skriver på bokmål og så må oversette til nynorsk, men UiA har ikke gjort det, sier sjef for seksjon for språkrøkt Daniel Ims i Språkrådet til Forskerforum.

Han viser til at UiA ifølge deres undersøkelser er blant de dårligste universitetene når det gjelder å bruke nynorsk.