Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Ubuden gjest tok seg inn på privat fest og slo vaktene annonse Brann i handlekurv, vold og savnet mann som kom til rette er blant hendelsene i nattens politilogg. 15.01.2017 kl 07:26 (Oppdatert 07:36)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Arendal kl. 21.00: Brann i handlekurv Politiet får melding om smell og synlige flammer i Natvigveien. Politiet har vært på stedet og opplyste at det har brent i papir i en handlekurv. Agder kl. 23.42: Savnet mann kom til rette Agder politidistrikt sender ut pressemelding vedrørende en savnet 35 år gammel mann fra Lillesand. Mannen forsvant fra lillesandsområdet natt til fredag. Han ble sist sett ved sin bolig i Øvreberg i Lillesand Klokken 07.00 melder politiet at 25-åringen hadde kommet til rette i Oslo. Arendal kl. 00.17: Ubuden gjest slo vakter En ubuden gjest tar seg inn på privat tilstelning på Flagemoen på Tromøy. Gjesten skal ha slått vaktene på stedet. Politiet opplyser at vedkommende vil bli anmeldt av vaktene. Arendal kl. 03.00: Bråkete og ufin gjest Politiet melder at en mann innbringes fra et utested i Arendal. Personen beskrives som bråkete og ufin. Ifølge politiet blir det funnet litt hasj på mannen. Vedkommende anmeldes for dette. annonse