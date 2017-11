Tyver raidet fire hytter

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

HYTTEINNBRUDD: Fire hytter mellom Fevik og Grimstad by har den siste uken hatt uvedkommende på besøk. (Illustrasjonsfoto) (Foto: ) I løpet av de siste dagene er innbrudd i fire hytter blitt innrapportert til Agder-politiet. 11.11.2017 kl 15:52

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 – Jeg ser ikke bort ifra det kan ha en sammenheng, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt. De fire hyttene som har hatt uvedkommende på besøk ligger alle i området Fevik og Grefstadvika i Grimstad kommune. Vi vet foreløpig lite, men vet at uvedkommende har vært inne i alle de fire hyttene. – Innbruddene ble meldt inn til oss fredag kveld. Vi vet foreløpig lite, men vet at uvedkommende har vært inne i alle de fire hyttene som ikke ligger så veldig langt fra hverandre, sier Andresen. – Hva vet du om omfanget? – Ikke annet enn at det har vært innbrudd i alle hyttene. Noe skal være stjålet. Ut over det kan jeg ikke gå i detalj, sier operasjonslederen. Tre av hyttene som har hatt innbrudd ligger i Grefstadvika, mens den siste ligger nærmere Fevik.

