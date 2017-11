Full digital tilgang i 1 måned for kun 59,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Tyver gjorde brekk i garasje : (Foto: ) annonse Politiet fikk lørdag inn melding om innbrudd i en garasje i Arendal. Også et stakittgjerde i nabobyen fikk hard medfart på glatta. 25.11.2017 kl 19:41

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Politiloggen lørdag ettermiddag og kveld: Innbrudd ARENDAL: Melding om innbrudd i garasje i Barbu. Politiet reiste ut og foretok åstedsundersøkelse. Hendelsen fant sted før klokken 17.40 lørdag, men det blir opplyst hva som er blitt stjålet. Kjørte ned gjerde GRIMSTAD: En huseier meldte klokken 13.38 om et nedkjørt stakittgjerde i Grimstad. – Forholdet skal ha skjedd tidligere på dagen, opplyste politiet. Politiet tok turen til stedet, og kunne konstatere at fem-seks meter av stakittgjerdet var ødelagt – i tillegg til en ødelagt hagemur. Melder vil vurdere å anmelde forholdet.

LES OGSÅ

annonse

annonse

annonse

annonse