Tysk kraftselskap solgt til Agder Energi SELGER DATTERSELSKAP: Daglig leder Lars Peder Fensli i Markedskraft har solgt selskapets tyske datterselskap til Agder Energi. (Foto: Markedskraft) I 2011 etablerte arendalsbaserte Markedskraft et datterselskap i Tyskland som forvalter vind, sol og biobaseert kraft fra små produsenter. Nå er hele bruket solgt til Agder Energi. 10.01.2017 kl 08:29 (Oppdatert 08:36)

Frank Johannessen

Stadig flere kraftkabler binder Sør-Norge sammen med resten av Europa, og da vil Agder Energi sikre at de sitter klar til å selge vannkraften sin best mulig. – Med denne investeringen vil Agder Energi være godt posisjonert for å kunne utnytte verdien av vannkraftens fleksibilitet, sier Edvard Lauen, konserndirektør for Kraftforvaltning i Agder Energi i en pressemelding. Markedskraft i Arendal vil fortsette sin kraftmegling som før og fortsatt satse både her i landet og ellers i Europa. Salget skjer ifølge pressemeldingen fordi en videre vekst krever mye kapital.