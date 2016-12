Tysk avis: Polsk sjåfør levde under dødskjørsel på julemarked

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Lastebilangrepet En lastebil ble i høy fart kjørt inn i en folkemengde på et julemarked på Breitscheidsplatz i Berlin i 20-tiden mandag. Den stanset etter 50-80 meter.

Tolv personer ble drept. 48 mennesker er såret, flere av dem alvorlig.

Lastebilens polske sjåfør ble funnet drept i lastebilen. Han var knivstukket og skutt.

GjerniQngspersonen er ikke pågrepet, og skytevåpenet som ble brukt, er ikke funnet.

Politiet pågrep kort tid etter angrepet en 23-årig asylsøker fra Pakistan som ble utpekt som gjerningsmann av øyenvitner. Han ble tirsdag løslatt, og er nå utenfor mistanke.

Tysklands statsminister Angela Merkel har fastslått at det dreier seg om et terrorangrep. (©NTB)

Den polske sjåføren som ble funnet død i lastebilen som pløyde gjennom et julemarked i Berlin, var i live under dødskjørselen, skriver Bild. 21.12.2016 kl 08:20

NTB

NTB

Tlf: Den tyske avisen siterer etterforskere, som viser til funn under obduksjonen av den 37 år gamle polakken. Tysk påtalemyndighet har tidligere opplyst at sjåføren både var knivstukket og skutt. Ifølge nyhetsbyrået DPA ble han først skutt med et småkalibret våpen etter at lastebilen hadde stanset, og etterforskere lurer på om han kan ha forsøkt å stanse angriperen ettersom han også bar tydelige tegn på å ha vært i en slåsskamp. – Han må ha kjempet imot. Tilsynelatende trakk terroristen en kniv og stakk flere ganger, mens polakken grep fatt i rattet for å redde menneskeliv, sier en ikke navngitt etterforsker til Bild. Det antas at den polskregistrerte lastebilen ble kapret av en eller flere personer tidligere på dagen. Tolv personer ble drept og nesten 50 såret da lastebilen kjørte rett inn i menneskemengden på julemarkedet mandag kveld. Gjerningspersonen er fortsatt på frifot, og våpenet som ble brukt, er ikke funnet. Den polske sjåføren hadde tidlig mandag morgen kommet til Berlin etter å ha fraktet stålbjelker fra Torino i Nord-Italia. Han skulle deretter ha kjørt hjem til sin familie i Polen. (©NTB)