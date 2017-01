Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tusenvis hyller død hund, har du sett Gabe?

Gabe the dog ble internettkjendis etter at hans kanadiske eier i 2013 lastet oppd en første videoen der hunden bjeffet til kjente sanger. Siden da har hunden fått flere millioner visninger på Youtube. 23.01.2017 kl 11:17

Frank Johannessen

Fredag var imidlertid eventyret over for den lille blandingen av amerikansk eskihohund og pomeranien. Hunden døde av hjerteproblemer og straks flommet det over av videoer med hvil i fred og minner om hunden som bjeffet frem utallige latterbrøl over hele verden. Her kan du lese mer om fenomenet Gabe. Her kan du se noen av videoene den lille bjefferen har deltatt i: