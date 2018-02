Tusenvis er uten strøm på Sørlandet Problemer: Søndag ved 17-tiden er mer enn 5.000 abonnenter uten strøm på Sørlandet. Flest i Vest-Agder. (Foto: Anders Martinsen/Agder Energi) annonse Klokka 18.30 er 4.500 kunder uten strøm på Sørlandet. 1.000 av dem er i Aust-Agder. 11.02.2018 kl 17:01 (Oppdatert 11.02.2018 kl 18:40)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

- Vi kan ikke gjøre noe annet enn å rette feilene etterhvert som de oppstår. Vi har over 80 mann ute for å rette feil, men det er komplisert arbeid. Det er dårlig vær, vanskelig å komme frem og mye snø, sier pressekontakt Mette Wigstøl i Agder Energi til Agderposten.

Få oppdatert oversikt i det interaktive kartet øverst i saken!

Mye snø

De aller fleste strømbruddene var først i Vest-Agder, men også i Iveland i Aust-Agder var nærmere 800 abonnenter uten strøm ved 17-tiden søndag ettermiddag.

- Værprognosene sier at dette været kan fortsette til en stund utpå dagen i morgen. Vi er forberedt på at det kan komme flere strømutfall utover kvelden og natten, sier Wigstøl.

Hun forklarer at de pågående strømutfallene skyldes to ting: 1) snøtunge trær som velter over linjene, og 2) snølast, altså at snøen bygger seg opp på linjene og forårsaker skade.

- Gjør alt vi kan

- Det ligger et nedbørsområde i vest og et i øst. Alt avhenger av hvordan de beveger seg i løpet av natten, sier hun.

- Vi håper det ikke skal komme enda mer nedbør, men som vi har sagt tidligere i dag så er det dessverre sånn at folk må være forberedt på at det kan bli strømbrudd, sier hun.

- Vi gjør alt vi kan for å rette feilene så fort de oppstår, forsikrer hun.

Utfall i Aust-Agder

Klokken 18.30 er det registrert strømutfall både i Arendal, Lillesand og Birkenes.