Tusen timer ga bibelsti IVRIGE: Ungdommene tilknyttet Fjære menighets ungdom (FMU) håper mange vil benytte bibelstien der det nå er 17 poster inkludert en stall og et kors. (Foto: ) SKILT: Ungdommene har også sørget for merking. (Foto: ) MASSE JOBB: Ungdommene har hugget og saget og ryddet. (Foto: ) UTSIKT: Oppe i høyden kommer man også til et kors med flott utsikt. (Foto: ) annonse På et kvarters gåtur, kan du gå gjennom nytestamentet og bruke 80 kalorier. Ungdom har lagt ned tusen dugnadstimer på bibelstien. 31.05.2017 kl 18:17

Innsendt

I forbindelse med fellesgudstjenesten i Fjæreparken 2. pinsedag åpner vi et prosjekt vi har jobbet over tusen dugnadstimer for å få til.

Ideen kom en gang fra Kjell Olav Haugen og Kai Nærdal, og vi fant ut at vi ville gjøre noe med den ideen.

Derfor tok vi til å rydde et 700 meter langt tråkk over fjellet i Fjæreparken og lage det vi håper kommer til å være en sti som blir mye brukt av gamle som unge.

Åpnes mandag

Bibelstien er oss bekjent ganske så enestående, og skal åpnes rett etter fellesgudstjenesten 2. pinsedag i Fjæreparken.

Det har gått med over 1.000 timer på tynning av skog, rydding av sti, bygging av stall, spikring av poster og merking av sti.

Vi har vært en fin dugnadsgjeng på åtte-ti ungdommer som har jobbet jevnt gjennom vinter og vår for å være klar til åpning 5. juni.

SKILT: Ungdommene har også sørget for merking. Foto:

Undervisning

Vi tror denne Bibelstien kan bli brukt for å få variert undervisning av skolene i KRLE-undervisning og andre som vil friske opp bibelkunnskapene sine.

Fjæreparken er åpen for bruk, med blant annet volleyballbane, fotballbane, scene og en radiostyrt bilbane. Dette brukes ofte av skoleklasser og barnehager på tur, og vi håper Bibelstien kan være nok et godt tilbud for disse.

Oppdateres

Dette skal også være en sti der vi hele tiden oppgraderer, med nye fortellinger og nye effekter.

En tanke er at vi etter hvert kunne ønske lokale kunstnere velkommen til å utsmykke stien og de forskjellige postene.

MASSE JOBB: Ungdommene har hugget og saget og ryddet. Foto:

20 høydemeter

Selve Bibelstien består av ei løype på 700 meter, tar rundt et kvarter, 20 høydemeter og 80 kalorier å gå og inneholder 17 poster.

Stien er en vandring i Det Nye Testamentet, med 17 kjente historier fra Jesu fødsel til korsfestelsen, døden og oppstandelsen, kombinert med vakker natur og et yrende fugleliv.

Går deg ikke bort

På begge sidene langs hele stien er eikestammer lagt ned for at det umulig skal være mulig å gå seg bort, i tillegg til røde piler.

I løpet av stien er det bygd en stall og et kors, og det ligger også en gammel brønn som vi har tatt i bruk.

Når stien nærmer seg slutten, åpner landskapet seg opp og vi får en fantastisk utsikt over Grimstad. På en solskinnsdag kan man se helt fra Fevik til Østerhus – og alt imellom!

Høyt kors

På fjellet har vi plassert et tre meter høyt kors som er laget av tømmer fra et gammelt tømmerhus.

Fjæreparken Bibelsti er åpen for alle hele døgnet fra og med mandag 6. juni – en lærerik reise i vakker natur.

Innsendt av Erlend Gunstveit, Fjære menighets ungdom (FMU)