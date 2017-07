Trusedyne, hestedusj og filledame FILLEDAME: Anenmor Sundbøe er kjent for sine mange filler. Her med et utvalg på Vegårshei bygdetun. (Foto: Vegårshei bygdetun) GAMMELT TEPPE: Kirsten Homme med et rutevevd teppe fra 1920. (Foto: Vegårshei bygdetun) HEST: Hesten Ransvarta imponerte med både flid og tålmodighet. (Foto: Vegårshei bygdetun) annonse Før i tiden laget folk ulldyner av mannfolkunderbusker. 19.07.2017 kl 15:58 (Oppdatert 16:04)



Denne artikkelen er publisert av Inge Selås, Vegårshei bygdetun

Årets fjerde temasøndag på bygdetunet stod i flidens tegn.

Ute trakk hesten Ransvarta vognlass etter vognlass med besøkende, mens kleggsvermer og solstråler danset rundt den mørke kroppen.

Annemor Sundbø og Kirsten Homme presenterte på sin side husflidsprodukter og interessant historikk inne i almuestaua, der de samlet rundt 50 tilhørere.

I fillehaugen

Annemor Sundbø trives i fillehaugen sin.

Sundbø har blant annet forfattet boken «Kulturskattar frå fillehaugen», og hadde forståelig nok med seg en stor fillehaug som hun presenterte artige poeng fra.

Noe av det som har interessert henne, er all symbolikken du kan finne i ulike plagg og som vi til vanlig ikke tenker så mye over. For eksempel blir fuglene ofte et bilde på sjelen og gjerne framstilt som viktige budbringere.

Hun trakk også fram reinsdyrets posisjon når det kommer til norske tekstilprodukter; ikke bare fordi dyret betraktes som norsk, men også fordi det ifølge tradisjonen skulle kunne bringe fram drømmer.

Bød på hestedusj

Hva hesten symboliserer kom Sundbø ikke inn på, men det må vel være tålmodighet etter søndagens innsats å dømme. Dessuten hjalp det med støe hender ved tømmene, noe Vegard og Stian Grasåsen må ta æren for. Fortjent nok bød de på hestedusj etter de varme turene.

Rutevevd teppe

Inne vakte et rutevevd teppe spesiell oppmerksomhet. Det var laget av Gudrun Grasåsen rundt 1920, og som Kirsten Homme framholdt var det et meget originalt teppe som hun i sin tid fant på trappa til husmannsstua ved bygdetunet.

Siden har hun laget diverse kopier etter dette rutevevmønsteret, noe publikum kunne beundre resultatene av.

Ulldyne av underbukser

Ellers vitnet mange av plaggene Sundbø presenterte om en tid der ressurstenkningen var annerledes enn i dag.

Vi fikk se en ulldyne sammenvevd av mannfolkunderbusker og en bukse som var lappet sammen ved hjelp av to andre utslitte bukser.

Til og med vaskelappen var brukt for å få et plagg til å vare noe lenger. Så konklusjonen hennes kunne vi alle skrive under på: Det ligger mye ånd og flid i en fillehaug!