Trues med vannings-bøter i Grimstad Vanning: (Foto: Illustrasjonsfoto) Naboer som tyster på hverandre og bot-trusler har blitt den nye hverdagen for bydrift i Grimstad. 18.07.2018 kl 18:53 (Oppdatert 19:01)

Matias Smørvik

På grunn av høyt vannforbruk har Grimstad kommune innført totalforbud mot vanning. På kommunens nettside står det at brudd på vanningsforbudet vil medføre tilleggsgebyr.

– Vi har hatt noe trøbbel med renseanlegget, nettopp fordi forbruket er så høyt. Derfor innfører vi nå totalforbud som i hvert fall vil vare et døgn, sier Hans Ivar Stormo, fagleder for bydrift til Grimstad Adressetidene.

Ulovlig vanning

Totalforbudet viser seg å ikke bli respektert av samtlige hageeiere.

– Vi er ute på runder for å sjekke at folk holder seg til reglene og det er flere hundre som har blitt tatt, sier han til avisen.

Så langt har synderne sluppet unna med advarsler, men bøter på flere tusen kroner raskt bli en realitet.

– Vi har gått ut med advarsler, men vi noterer ned og om det skulle gjenta seg vil vi starte med å pålegge gebyr, sier Stormo.

Har sendt ut SMS

– Vi ser hvor vannforbruket er høyt og da sender vi ut biler for å sjekke. Det er spesielt lett å ta de som vanner på dagtid, da dette ikke er lov når det tidligere har vært vanningsrestriksjoner. De sier ofte at de ikke trodde det var noen kontroll på det, og det at vi faktisk kjører rundt å sjekker, sier han til gat.no.

Han forteller om naboer som tipser kommunen om hageeiere som vanner ulovlig.

– Folk skylder på mye rart, men det er virkelig noe de bør ha fått med seg. Kommunen har sendt ut SMS samtidig som det er blitt informert om på våre hjemmesider og en del i avisen og andre medier, sier han.