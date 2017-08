Tror lyn antente uthus BRANT NED: Uthuset i Kalvøysund brant helt ned. (Foto: Redningsskøyta Arendal) GULL VERDT: Brannvesenet i Arendal roser Redningsselskapet for at de kom frem til brannstedet så kjapt. (Foto: Redningsskøyta Arendal) annonse Et uthus ved Kalvesund i Arendal brant helt ned etter en brann i natt. 02.08.2017 kl 08:28 (Oppdatert 08:37)

Frank Johannessen

Et kvarter etter at brannvesenet hadde fått melding om brann i et hus i Risør, kom det melding om brann i et uthus ved Kilsund i Arendal.

– Vi sendte styrken fra Arendal og redningsskøyta, og det ble gull verdt for oss, for bilveien stoppet et par kilometer fra uthuset, som lå ved en hytte, sier brannsjef Dag Svindseth.

Det var beboerne i hytta som varslet brannvesenet og hytta kom uskadd fra hendelsen.

– Det er trolig lynet som har forårsaket denne brannen også. Det har vært en travel natt med 20 hendelser på grunn av været, sier Svindseth.