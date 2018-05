Trøbbel på Sørlandsbanen – kjøreledning revet ned TOGSTOPP: Illustrasjonsfoto. (Foto: NTB scanpix) annonse Det er full stans på Sørlandsbanen mellom Drammen og Hokksund etter at et tog rev ned kjøreledningen ved Steinberg i Buskerud. 20.05.2018 kl 19:38 (Oppdatert 20:27)

NTB

Bane Nor opplyser at det er buss for tog mellom Drammen og Hokksund. Bergensbanen kjører en omvei over Roa, og kommer seg dermed fram likevel.

Foreløpig er det usikkert når banen kan åpne igjen.

– Det er slik at et tog har revet ned kjøreledningen. Toget står der og sperrer linjen, så vi må dra det bort med et diesellokomotiv. Deretter må vi få reparert skadene, sier medievakt Kjell bakken i Bane Nor til NTB.

