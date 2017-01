Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Trenerskjebne avgjøres i dag PRESSEKONFERANSE: Fredag avklares fremtiden til ØIFs trener Marinko Kurtovic. (Foto: Stein Harald Øigård) annonse Fredag avklares fremtiden til ØIFs trener Marinko Kurtovic 27.01.2017 kl 11:51 (Oppdatert 11:52)

Vidar Lorentsen

Tlf: 976 69 552 På en pressekonferanse fredag formiddag vil ledelsen informere om trenerspørsmålet. Da skal også ny daglig ledet stå på agendaen. Kurtovic kom til ØIF i 2014 fra Runar. Da erstattet han Leif Gautestad, som ble sparket midt i sesongen 2013/2014. Fra 2014/2015 har svenskkroaten ledet ØIF. Og det med suksess. For i sin første sesong ble det gull i serie og cup, før laget sesongen etter forsvarte gullet i serien. Denne sesongen har gått tråere, men ØIF er i medaljekampen i eliteserien. annonse