Trekker tilbake 50.000 flasker TREKKER TILBAKE: En internkontroll avdekket muggpartikler i enkelte flasker Imsdal Bringebær, Imsdal Sitron og Imsdal Eple. 50.000 flasker trekkes nå tilbake. (Foto: NTB/Scanpix/arkiv) Det er funnet muggpartikler i enkelte flasker Imsdal. Ringnes trekker tilbake 50.000 flasker av tre nye varianter av flaskevannet. 11.10.2017 kl 14:39

NTB Flaskene med de nye variantene Imsdal Bringebær, Imsdal Sitron og Imsdal Eple var knapt kommet ut i butikkene, før en intern kvalitetskontroll avdekket muggpartikler i enkelte flasker, skriver Dagbladet. Samtlige flasker trekkes derfor tilbake for sikkerhets skyld. Andre Imsdal-produkter er ikke berørt av feilen, understreker kvalitetssjef Olaug Flakne. (©NTB)

