Tre vant 4,9 millioner kroner VANT DU?: Hadde du denne rekka, 7–8–15–20–22–25–28, kunne du lørdag kveld innkassere nesten 5 millioner kroner. 4,9 mill.: Programleder Reidar Buskenes i Norsk Tipping kunne lørdag dele ut 4,9 millioner kroner til tre vinnere. Tre heldige Lotto-vinnere kunne lørdag kveld innkassere hele 4,9 millioner kroner hver. Var du blant de heldige? 21.01.2017 kl 20:32

Tom Bucher Hansen

Tom Bucher Hansen
Tlf: 913 36 284 De tre heldiggrisene hadde alle syv riktige etter å ha plottet inn tallene 7–8–15–20–22–25–28 (tilleggstall var 21). Saken oppdateres. Hvor de tre førstepremievinnerne kommer ifra, hadde Norsk Tipping på Hamar lørdag kveld ikke oversikt over. I premiepotten lå den nette sum av 14,6 millioner kroner denne uken. Dermed ble tre nordmenn 4.877.990 kroner rikere.