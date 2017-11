Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tre tatt for fart i Froland – en mistet lappen
88 km/t i 60-sonen var nok til førerkortbeslag. Her er politiloggen fra 8. november.
08.11.2017 kl 15:32 (Oppdatert 15:43)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 I 13-tiden stilte UP-mannskapene seg opp fylkesvei 152 ved Mjølhusmyra i Froland. Det ga fangst: Det ble skrevet ut to forenklede førerkort for fart. Én mistet førerkortet – trafikanten som ble målt til 88 km/t i 60-sonen, melder operasjonsleder i Agder-politiet via Twitter. To tatt for hytteinnbrudd Tidligere onsdag ble to personer pågrepet etter innbrudd/tyveri fra ei hytte i Grimstad.

