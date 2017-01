Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tre reddet seg ut etter branntilløp i bolig Branntilløp: Tre personer reddet seg ut etter et branntilløp i en bolig i Tvedestrand natt til lørdag. (Foto: Elisabeth Grosvold) Tre personer kom seg uskadet ut av et bolighus i Tvedestrand da det begynte å brenne natt til lørdag. 28.01.2017 kl 08:18

Jørund Flaa

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Politiet fikk melding om røykutvikling i en bolig i Skålandsveien i tvedestrand klokken 01.10 natt til lørdag. – Røykutvikling i bolig. Nødetater er på vei, opplyste Agder politidistrikt i den første meldingen på Twitter. Noe senere var det klart at alle som befant seg i huset kom seg uskadet ut. – Ikke personskader. Tre personer har kommet seg ut av huset, opplyser operasjonsleder. Både politi, brannvesen og ambulanse ble sendt til stedet. Branntilløpet ble raskt slukket.