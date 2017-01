Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tre personer til sykehus etter ulykke

Tre personer er fraktet til sykehus etter en trafikkulykke ved Selåsvatn på Telemarksvegen i Åmli. 29.01.2017 kl 13:41

Jørund Flaa

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Politiet fikk melding om trafikkulykken klokken 12.51. – Bil kjørt i henger på lastebil. Ambulanse og Politi på stedet, skriver operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter klokken 13.30. Tre personer som satt i personbilen er fraktet til sykehus for undersøkelser, opplyser politiet. Riksveien er midlertidig stengt etter ulykken. Artikkelen oppdateres