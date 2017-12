Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tre personer stakk fra taxiregning på 1200 kroner

Tre personer er anmeldt etter at de stakk fra en taxiregning på Bergemoen i Grimstad natt til fredag.

08.12.2017 kl 07:37 (Oppdatert 08:39)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om hendelsen klokken 01.29. Opplysningene gikk på at tre personer hadde stukket fra en taxiregning på 1200 kroner. - Tre unge personer ble seinere funnet i en leilighet i nærheten og vil bli anmeldt for forholdet, forteller politiet. Grunnen til at personene stakk fra regningen var at de ikke hadde penger til å betale for turen.

