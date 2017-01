Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tre personer skadet i trafikkulykke i Åmli kommune

Tre personer skal være lettere skadet etter en trafikkulykke i Åmli torsdag ettermiddag. 26.01.2017 kl 16:41

Jørund Flaa

Politiet fikk melding om trafikkulykken klokken 15.36 torsdag ettermiddag. – Trafikkulykke mellom to personbiler, tre personer skal være lettere skadet, en person til sykehuset, en til legevakten, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt. Ulykken skal ha skjedd på fylkesvei 276 i Åmli kommune. Ifølge politiet er det foreløpig uklart hendelsesforløp. - Det var to personer i den ene bilen, og én person i den andre. Airbagene ble utløst i begge bilene, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Ole Bjørn Kleivane. Ambulansen var først på ulykkesstedet og hadde tatt med seg de involverte før politiet ankom stedet. Operasjonsleder har derfor ikke oversikt over skadeomfang. - Hendelsesforløpet jobber patruljen med å få klarlagt nå, sier Kleivane.