Tre personer skadd i kollisjon på E39

Tre personer er fraktet til sykehus i Kristiansand etter at en personbil og en limousin kolliderte på E39 vest for Mandal lørdag ettermiddag.

04.02.2017 kl 16:19

Ulykken skjedde i Reibakken litt før klokken 14. Det var to personer i personbilen. En av dem, en kvinne, er alvorlig skadd og er hentet med luftambulanse, opplyser politiet til Fædrelandsvennen. Sjåføren i personbilen fremsto som ikke så alvorlig skadd og er hentet med ambulanse. – Mannen som kjørte limousinen, er også fraktet til sykehus, men er trolig ikke alvorlig skadd, melder operasjonslederen i Agder politidistrikt. (©NTB)