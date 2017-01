Tre mistet førerkortet ved Grimstadporten

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

UP-KONTROLL: Grimstadporten, her i dagslys. (Foto: Bjørn Atle Eide)

I 23-tiden onsdag noterte UP seg tre førerkortbeslag og like mange forenklede forelegg i 90-sonen på E18. 12.01.2017 kl 08:28

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Utrykningspolitiets kontroll på E18 kom åpenbart overraskende på flere bilister onsdag kveld. Operasjonsleder i Agder-politiet videreformidler fangsten: Tre førerkortbeslag, og like mange forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 140 km/t i 90-sonen på E18. En annen mistet førerkortet etter å ha mottatt for mange prikker. – God spredning i alder på de mistenkte. 19, 37 og 55 år, nevner operasjonsleder. UPs Øystein Krogstad har tidligere ytret seg om behovet for kontroller i dette området: – Det er forferdelig fort i en 90-sone. Dit skal vi tilbake tarald.reinholt.aas@agderposten.no