Tre kjørt til sykehus etter trafikkulykke Trafikkulykke: Mange nødetater reiste ut til trafikkulykken i Porsgrunn mandag ettermiddag. (Foto: Fredrik Nordahl/Varden) annonse To barn og en voksen er kjørt til sykehuset. Ulykken skjedde på fylkesvei 32 ved Telemarksporten i Porsgrunn. 17.07.2017 kl 14:45 (Oppdatert 16:51)

Lise Valbø Rønningen/Varden

Politiet melder rett før klokken 16.00 mandag ettermiddag at to barn og en voksen er kjørt til sykehuset for behandling.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

13 involvert - to barn

Ifølge politiet var det totalt 13 mennesker i de tre bilene, hvorav to av dem er barn.

– Tre ambulanser på stedet sjekker alle de involverte, opplyser politiets operasjonsleder.

Trafikkproblemer

Ulykken har ifølge politiet skjedd ved innkjøringen til CirkleK på Moheim, ikke på E18 som det ble meldt om først.

Det har vært store trafikale problemer på stedet, men vegen er nå ryddet for fri ferdsel.