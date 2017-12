Tre delte 15 millioner kroner

Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

LOTTO:

Tre heldige spillere prikket inn syv riktige tall under lørdagens Lotto-trekning – og vips så var de blitt millionærer. 09.12.2017 kl 21:05

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Dermed ble hver av de tre personene nesten 4,9 millioner kroner rikere. Alle de tre hadde krysset av tallene 4 – 9 – 15 – 16 – 26 – 28 – 31. Ved 21-tiden lørdag kveld jobbet Norsk Titting med å ringe rundt til de tre personene, som kommer fra Nord-Fron i Oppland (mann), Kristiansund i Møre og Romsdal (kvinne) og Skedsmo i Akershus (kvinne). Et par av spillerne hadde også flere 3., 4. og 5. premier som ga de en litt ekstra i premie. Lørdagens jokervinner kom denne helgen fra Skedsmo. Mannen som vant stakk av med nesen 2,5 millioner kroner. Nå venter champagne, bryllup og bryllupsreise på ham og samboeren, melder spillselskapet.

